Dali Italy Bidco ufficializza OPA su DADA

di Edoardo Fagnani

15 nov 2017 ore 20:27

Dali Italy Bidco ha comunicato che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di DADA.

L’offerta obbligatoria ha ad oggetto, complessivamente massime 5.098.744 azioni ordinarie, rappresentative del 30,568% del capitale . Inoltre, potrebbero essere oggetto dell'offerta ulteriori massime 1.565.000 azioni ordinarie di nuova emissione, in caso di tempestivo esercizio di tutte le stock option rivenienti, rispettivamente, dal Piano di Stock Option 2014-2016 e dal Piano di Stock Option 2017- 2019. L’offerente riconoscerà un corrispettivo di 4 euro per ogni azione portata in adesione all’offerta.

L’obiettivo dell’offerta è acquisire l’intero capitale sociale dei DADA e, in ogni caso, conseguire la revoca dalla quotazione da Piazza Affari delle azioni ordinarie della società.

