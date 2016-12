DADA ottiene finanziamento per 22 milioni di euro

di Edoardo Fagnani

22 dic 2016 ore 19:30

DADA ha comunicato che la controllata Register.it ha siglato un contratto di finanziamento in pool per cassa a medio-lungo termine per un importo complessivo di 22 milioni di euro.

Il finanziamento è chirografario sulla base di un mandato di credito di DADA in favore di Register.it ed ha durata di 5 anni e 3 mesi. Il tasso applicato è pari all’Euribor a 6 mesi, maggiorato di 250 punti base, con una riduzione di 100 punti base rispetto allo spread dei finanziamenti a medio lungo periodo rimborsati anticipatamente.

Le risorse finanziarie saranno tra l’altro utilizzate per rimborsare anticipatamente i finanziamenti a medio lungo periodo, per ridurre l’esposizione bancaria corrente in favore di linee a medio-lungo termine, estendendo altresì la duration della posizione finanziaria netta complessiva e per finanziare i progetti di sviluppo del gruppo.

