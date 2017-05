Dada, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

10 mag 2017 ore 12:58

Dada ha chiuso il primo trimestre 2017 con ricavi consolidati pari a 18,0 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto ai 16,8 milioni di euro riportati nel primo trimestre 2016.

Il margine operativo lordo consolidato è stato pari nel periodo a 3,2 milioni, con una marginalità del 18% circa sul fatturato, in crescita del +7% rispetto ai 3 milioni di euro del primo trimestre 2016.

Il risultato operativo si è attestato a 1,7 milioni di euro, con una marginalità del 9% sul fatturato, in crescita del 20% rispetto al dato del pari periodo dell'anno precedente, quando si attestò a 1,4 milioni di euro (con una marginalità dell'8%).

Il periodo si è così chiuso con un risultato netto positivo per 0,7 milioni di euro, in miglioramento rispetto agli 0,1 milioni del primo trimestre 2016.



La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2017 è negativa per 26,5 milioni di euro, in miglioramento di circa 3 milioni di euro rispetto ai 29,5 milioni di fine 2016.



I risultati del primo trimestre sono in linea con la guidance per l’esercizio in corso, che prevede per il 2017 una crescita media annua dei ricavi mid-single digit ed un aumento dei margini operativi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.