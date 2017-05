D'Amico Int. Shipping, i risultati dell'aumento di capitale

di Mauro Introzzi

D’Amico International Shipping, in relazione alla propria offerta di azioni in opzione riservata agli azionisti della società per un massimo di 140.250.109 nuove azioni con abbinati 140.250.109 warrant a un prezzo di emissione pari a 0,249 euro per nuova azione annuncia che attraverso l’esercizio dei relativi diritti di opzione sono state sottoscritte 139.156.784 nuove azioni, con abbinati 139.156.784 warrant.

Durante il periodo di esercizio dei diritti, dal 24 aprile 2017 al 18 maggio 2017, sono stati complessivamente esercitati 417.470.352 diritti di opzione, equivalenti a circa il 99,2% del totale dei diritti di opzione.

Dato il rapporto di cambio la società emetterà 139.156.784 nuove azioni con abbinati altrettanti warrant gratuiti, il cui esercizio da diritto a ricevere azioni a coloro che hanno sottoscritto le nuove azioni nel corso del periodo di sottoscrizione.

Le nuove azioni saranno negoziate con codice ISIN LU0290697514. I warrant (quotati entro la fine del mese di maggio) con il codice ISIN LU1588548724.

I detentori dei warrant avranno diritto a sottoscrivere azioni di compendio con i seguenti prezzi di esercizio:

0,315, per i warrant esercitati in tutti i giorni lavorativi del mese di giugno 2018;

0,340, per i warrant esercitati in tutti i giorni lavorativi del mese di giugno 2019;

0,367, per i warrant esercitati in tutti i giorni lavorativi del mese di giugno 2020;

0,395, per i warrant esercitati in tutti i giorni lavorativi del mese di giugno 2021;

0,425, per i warrant esercitati in tutti i giorni lavorativi del mese di giugno 2022.

