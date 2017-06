CTI BioPharma procederà all'emissione di azioni privilegiate

di Edoardo Fagnani

6 giu 2017 ore 07:17

CTI BioPharma ha annunciato l’intenzione di procedere all’offerta di Azioni Privilegiate della Serie N-3 nell’ambito di un’offerta garantita. Ciascuna delle Azioni Privilegiate avrà un valore nominale unitario pari a 1.000 dollari e, dopo l’emissione, sarà convertibile in azioni ordinarie a discrezione del titolare in qualunque momento successivo l’emissione, fatte salve alcune limitazioni.

La società biotech intende utilizzare le risorse ricavate dall’offerta per condurre lo studio clinico PAC203, per presentare una nuova domanda di autorizzazione all’immissione in commercio alla European Medicines Agency per pacritinib, per condurre ulteriori ricerche in merito al possibile utilizzo di pacritinib in ambiti diversi da quello della mielofibrosi, e completare lo studio clinico PIX306. Inoltre, le risorse potrebbero essere utilizzate per il finanziamento dell’attività di ricerca e sviluppo, la conduzione di studi preclinici e clinici, l’acquisizione o l’ottenimento in licenza di nuovi potenziali candidati per la pipeline, la preparazione e implementazione di possibili nuove richieste di autorizzazione riguardanti nuovi farmaci e, in generale, il finanziamento del capitale circolante.

