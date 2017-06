Ribasso a due cifre per CTI Biopharma (-11,7%)

di Edoardo Fagnani

6 giu 2017 ore 17:45

Pesante ribasso per CTI Biopharma (-11,7% a 3,18 euro). La società ha fissato le caratteristiche dell’offerta assistita da garanzia di 22.500 Azioni Privilegiate della Serie N-3. Nel dettaglio, i titoli saranno offerti a un prezzo unitario di 2.000 dollari. Inoltre, ciascuna Azione Privilegiata è convertibile in qualunque momento, a discrezione del titolare, in azioni ordinarie al prezzo di conversione unitario di 3 dollari, per un totale di circa 15 milioni di azioni ordinarie. Di conseguenza la società biotech prevede di raccogliere 45 milioni di dollari, somma da cui andranno dedotti gli sconti e le commissioni riconosciuti per la sottoscrizione e altre spese previste legate all’offerta.

