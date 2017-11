CTI Biopharma ottiene finanziamento da 18 milioni di dollari

di Edoardo Fagnani

29 nov 2017 ore 07:01

CTI Biopharma ha concluso un contratto di finanziamento garantito con Silicon Valley Bank.

Nel dettaglio, il finanziatore ha concordato di concedere un finanziamento di tipo senior secured per un ammontare fino a 18 milioni di dollari. I primi 16 milioni sono stati erogati il 28 novembre 2017, mentre i restanti 2 milioni sono disponibili a richiesta del prenditore in qualunque momento dalla realizzazione di un evento milestone fino alla data del 31 luglio 2018, subordinatamente al soddisfacimento di alcune condizioni.

Il finanziamento è rimborsabile in 36 mesi dopo un periodo iniziale in cui verranno corrisposti i soli interessi di almeno 12 mesi dopo il closing, che sarà esteso a 18 mesi nel caso in cui si verifichi l’evento milestone.

I proventi saranno utilizzati per rimborsare completamente l’intero debito residuale tra la società, Systems Medicine e Hercules Technology Growth Capital (come capitale circolante netto) e per finanziare le esigenze generiche del business.

In relazione al contratto, CTI Biopharma ha emesso un warrant sia per il finanziatore che per Life Science Loans II ai sensi di un accordo cosiddetto di partecipazione tra Silicon Valley Bank, Loan Manager II e Life Science Loans II per acquistare azioni ordinarie della società.

