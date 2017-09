CTI Biopharma, aggiornamento della posizione finanziaria a fine luglio 2017

di Edoardo Fagnani

3 set 2017 ore 16:51

CTI Biopharma ha fornito l'aggiornamento mensile sulla struttura patrimoniale.

A fine luglio 2017 la posizione finanziaria netta della società biotech era positiva per 50,15 milioni di dollari, in leggero peggioramento rispetto ai 55,35 milioni del mese precedente.

Alla stessa data i debiti commerciali in circolazione, con scadenza superiore a 30 giorni, ammontavano a circa 2,8 milioni di dollari, mentre non sussistevano debiti scaduti di natura finanziaria o tributaria, o somme non pagate alla scadenza a istituti previdenziali o a dipendenti.

Sempre alla fine di luglio l'azienda poteva contare su disponibilità liquide ed equivalenti per un ammontare di 68,83 milioni di dollari, mentre il numero di azioni emesse e in circolazione era pari a 42.982.405.

