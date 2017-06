CTI BioPharma : 10 milioni di dollari dalle vendite del TRISENOX

di Mauro Introzzi

15 giu 2017 ore 08:01

CTI BioPharma ha ricevuto da Teva Pharmaceutical Industries il pagamento di 10 milioni di dollari statunitensi per il raggiungimento di determinati traguardi nelle vendite di TRISENOX (triossido di arsenico).

Cephalon, società successivamente acquisita da Teva, aveva acquistato TRISENOX da CTI BioPharma.

Il pagamento di una determinata somma di denaro al raggiungimento di uno specifico traguardo nelle vendite era previsto dall’accordo siglato con Cephalon per l’acquisto di TRISENOX. In base all'accordo CTI BioPharma potrebbe ricevere versamenti fino ad ulteriori 60 milioni di dollari statunitensi per altri livelli di vendite.

