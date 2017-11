Creval, Moody's abbassa il rating

di Mauro Introzzi

17 nov 2017 ore 18:21

L’agenzia di rating Moody’s ha deciso di ridurre il rating di lungo termine sui depositi del Credito Valtellinese a "Ba3" (da "Ba2"). L’outlook è ora in evoluzione. L’azione conclude la revisione con implicazioni negative iniziata il 17 ottobre.

Nella giornata di oggi il titolo della banca valtellinese non è riuscito a fare prezzo, rimanendo congelato al ribasso per tutta la seduta. In chiusura la flessione è stata pari a più del 25%.

In mattinata il gruppo ha comunicato che i soci si riuniranno, in seduta straordinaria, nella giornata del 19 dicembre. L'ordine del giorno dell'assemblea prevede:

la discussione della proposta del consiglio di amministrazione di aumentare, entro la fine del 2019, il capitale sociale per 700 milioni di euro,

il raggruppamento delle azioni ordinarie della banca nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti aventi godimento regolare.

