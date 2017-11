Creval, Mediobanca studia nozze in valle (MF)

di Edoardo Fagnani

16 nov 2017 ore 07:49

MF ha riportato la notizia che il Credito Valtellinese starebbe studiando l’ipotesi di procedere con un’aggregazione. Il quotidiano finanziario ha segnalato che i vertici dell’istituto avrebbero allargato il mandato affidato a Mediobanca nell’ambito dell’operazione di rafforzamento patrimoniale da 700 milioni di euro, includendo anche la ricerca di un partner strategico.

Secondo MF non sarebbero ancora in corso trattative formali, anche se la pista più accreditata sarebbe quella di un’integrazione con la Popolare di Sondrio. L’operazione darebbe vita a un polo bancario con un centro nevralgico in Valtellina e “consentirebbe di unire realtà culturalmente affini”.

MF ha ricordato che già in passato erano circolate voci di una possibile integrazione tra le due banche, ma non si era arrivati concretizzare alcuna operazione, “soprattutto perché Popolare di Sondrio ha sempre difeso orgogliosamente la propria autonomia”.

