Creval convoca l'assemblea. Titolo sospeso al ribasso

di Mauro Introzzi

17 nov 2017 ore 10:35

Non riesce a fare prezzo, in queste prime contrattazioni della mattina, il titolo del Credito Valtellinese. L'azione Creval non riesce ad aprire, per eccesso di ribasso, con un calo teorico superiore ai 20 punti perentuali. L'azione varrebbe, se queste variazioni fossero confermate, meno di un euro.

Nel frattempo il board della società ha convocato per il prossimo 19 dicembre l'assemblea straordinaria dei soci della società. Gli azionisti dovranno discutere della proposta del consiglio di amministrazione di aumentare, entro la fine del 2019, il capitale sociale per 700 milioni di euro.

All'ordine del giorno della stessa riunione del prossimo 19 dicembre, ci sarà poi il raggruppamento delle azioni ordinarie della banca nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti aventi godimento regolare.

Per essere legittimati ad intervenire in assemblea i soci devono risultare titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, ossia l'8 dicembre 2017.

Nella giornata di ieri il Creval ha perso altri circa 20 punti percentuali. In mattinata MF aveva indicato che i vertici del gruppo avrebbero allo studio l’ipotesi di procedere con un’aggregazione e avrebbero dato mandato affidato a Mediobanca di ricercare un partner strategico. Il quotidiano aveva anche indicato che la pista più accreditata sarebbe quella di un’integrazione con la Popolare di Sondrio, ipotesi già circolata in passato ma mai perfezionatasi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.