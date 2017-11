Credem, i requisiti patrimoniali della BCE per il 2018

di Edoardo Fagnani

28 nov 2017 ore 20:34

La Banca Centrale Europea ha fissato i requisiti patrimoniali che il Credem dovrà rispettare nell’ambito del processo annuale di revisione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).

In particolare, anche per il 2018 viene confermato all’1% il requisito di Pillar 2; conseguentemente il CET1 Ratio minimo sarà pari a 7,375%, con un buffer di 600 punti base rispetto al CET1 Ratio registrato dall'istituto a fine settembre 2017, pari a 13,37%. Come avvenuto lo scorso anno, il livello di liquidità del Credem è considerato adeguato e non viene richiesta alcuna misura aggiuntiva.

Inoltre, la BCE ha comunicato i livelli minimi di Tier1 Ratio all'8,875% e Total Capital Ratio al 10,875%. Anche in questo caso i coefficienti patrimoniali dell'istituo a fine settembre 2017 sono ampiamente superiori alle richieste, con un Tier 1 Ratio al 13,38% e un Total Capital Ratio al 15,07%.

