WIIT, raddoppia l'utile nel primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

13 set 2017 ore 17:52

WIIT, società quotata all’AIM Italia e attiva nel settore dei servizi Cloud Computing per le imprese, ha comunicato i risultati del primo semestre del 2017, periodo terminato con ricavi per 9,21 milioni di euro, in aumento del 23% rispetto ai 7,18 milioni ottenuti negli stessi mesi dello scorso anno. L’utile netto è balzato da 680mila euro a 1,3 milioni di euro.

A fine giugno la posizione finanziaria netta era positiva per 4,9 milioni di euro, grazie anche ai proventi derivanti dalla quotazione all’AIM Italia.

