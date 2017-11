Vittoria Assicurazioni, utile in calo nei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

14 nov 2017 ore 19:07

Vittoria Assicurazioni ha terminato i primi nove mesi del 2017 con un utile netto di 58,58 milioni di euro, in flessione del 17% rispetto ai 70,59 milioni registrati nell stesso periodo dello scorso anno. Il management ha precisato che il risultato ha risentito di minori proventi patrimoniali straordinari rispetto al terzo trimestre 2016 per circa 10 milioni. Escludendo le poste straordinarie l’utile netto sarebbe sceso del 6,3%. I premi netti sono saliti del 3,2%, arrivando a 928,9 milioni di euro, in conseguenza all’aumento dei premi del lavoro diretto dei Rami Danni (+5,1%).

A fine settembre il patrimonio netto della compagnia era pari a 786,4 milioni di euro, in crescita del 5,5% rispetto ai 745,6 milioni di inizio anno. Sempre a fine settembre gli investimenti complessivi erano saliti del 4,4% a 3,5 miliardi di euro.

I vertici di Vittoria Assicurazioni hanno precisato che i risultati sono stati in linea con gli obiettivi comunicati.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.