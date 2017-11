Valsoia, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

6 nov 2017 ore 17:25

Valsoia ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017, periodo chiuso con con ricavi per 85,1 milioni di euro, in contrazione del 3,3% rispetto agli 88,02 milioni realizzati nello stesso periodo dello scorso anno. In contrazione anche l’utile netto, che è sceso da 7,63 milioni 6,16 milioni di euro (-19,3%).

A fine settembre la posizione finanziaria netta era positiva per 22,55 milioni di euro, in migliroamento rispetto ai 18,48 milioni di inizio anno.

Il management di Valsoia ha anticipato che durante il mese di ottobre l’andamento delle vendite è proseguito sostanzanzialmente in linea con il pari periodo dell’esercizio precedente.

