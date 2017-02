Unipol, ecco i numeri (preliminari) del 2016

Il management di Unipol ha proposto la distribuzione del dividendo 2017 (relativo all'esercizio 2016) per un ammontare di 0,18 euro per azione

di Edoardo Fagnani

10 feb 2017 ore 07:18

Unipol ha comunicato i risultati preliminari del 2016, esercizio chiuso con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 329,6 milioni di euro, risultato che si confronta con i 271,8 milioni contabilizzati nell’esercizio precedente; il management della compagnia ha segnalato che il dato scontava gli effetti positivi e straordinari derivanti dal realizzo di consistenti plusvalenze conseguente a un riposizionamento dell’asset allocation del portafoglio titoli.

La raccolta diretta assicurativa – al lordo delle cessioni in riassicurazione – si è attestata a 14,81 miliardi di euro, in contrazione del 10,1% rispetto al dato del 2015 (16,48 miliardi di euro), in conseguenza al forte rallentamento registrato nel comparto Vita (-18,6%). Unipol ha spiegato che il trend è riferibile prevalentemente al canale della bancassicurazione, è ascrivibile alla politica commerciale adottata dalla compagnia volta a contenere la produzione di polizze tradizionali.

Il patrimonio netto di pertinenza del gruppo a fine 2016 ammontava a 8,13 miliardi di euro, rispetto agli 8,45 miliardi di inizio anno. Sempre a fine esercizio il margine di solvibilità, che indica la solidità patrimoniale delle compagnie assicurative, era pari a 1,4 volte i requisiti richiesti, rispetto all’1,5 di inizio anno, per gli effetti prevalentemente derivanti dalla maggior riduzione della curva di sconto delle passività rispetto a quella del mercato obbligazionario.

I vertici hanno segnalato che nel 2016 il portafoglio titoli della compagnia ha ottenuto un rendimento pari a circa il 3,5% degli asset investiti, nonostante la la svalutazione dell’investimento effettuato nel fondo Atlante 1 per un importo di 19,5 milioni di euro, pari al 24% dell’investimento stesso.

Il management di Unipol ha proposto la distribuzione del dividendo 2017 (relativo all'esercizio 2016) per un ammontare di 0,18 euro per azione, con un pay-out di circa l’80%.