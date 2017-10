Unieuro, i numeri del primo semestre 2017/2018

di Edoardo Fagnani

12 ott 2017 ore 16:40

Unieuro ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2017/2018 (l’azienda chiude il bilancio il 28 febbraio) con ricavi per 813,7 milioni di euro, in aumento del 6,9% rispetto ai 761,5 milioni realizzati negli stessi mesi dell’esercizio precedente, principalmente grazie alla crescita del canale online. Il fatturato like-for-like - ovvero la performance dei negozi aperti da almeno 26 mesi al 31 agosto 2017 e comprensiva sia delle vendite retail sia del click&collect – è sceso del 2,3%. In miglioramento anche il margine operativo lordo adjusted, passato da 13,6 milioni a 14,7 milioni di euro (+8,1%); di conseguenza la marginalità si è caonfermata all’1,8%. Unieuro ha terminato lo scorso semestre con un utile netto adjusted di 3,1 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 2,4 milioni contabilizzato nei primi sei mesi del 2016/2017. Il risultato finale è stato negatovo per 12,6 milioni di euro.

A fine agosto l’indebitamento netto del gruppo era salito a 75,8 milioni di euro, rispetto ai 2 milioni di inizio esercizio, in conseguenza alla delibera di distribuzione di dividendi per 20 milioni di euro e per gli investimenti relativi all’acquisto e al rilancio di imprese e rami d’azienda, il cui importo si è assestato a complessivi 26,9 milioni di euro. Nel semestre in esame le attività operative di Unieuro hanno assorbito risorse per 13,4 milioni di euro.

