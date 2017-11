Txt e-solutions, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

Txt e-solutions ha terminato i primi nove mesi del 2017 con ricavi dalle Continuing Operations per 26,03 milioni di euro, in aumento del 10,9% rispetto ai 23,47 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. La società ha precisato che il 34% del giro d’affari è stato realizzato all’estero. Il margine operativo lordo è salito dell’1,8%, passando da 2,58 milioni a 2,62 milioni di euro; tuttavia, la marginalità è peggiorata dall’11% al 10,1%. Txt e-solutions ha chiuso il periodo gennaio-settembre con un utile netto di 2,23 milioni di euro, in calo del 38,5% rispetto ai 3,62 milioni dei primi nove mesi del 2016.

A fine settembre la posizione finanziaria netta era positiva per 3,23 milioni di euro, rispetto ai 5,37 milioni di inizio anno. Nel periodo in esame le attività operative dell’azienda hanno generato un flusso di cassa di 1,76 milioni di euro.

I vertici di Txt e-solutions hanno segnalato che nel quarto trimestre 2017 il risultato economico mostrerà una plusvalenza molto rilevante per la cessione di TXT Retail. Inoltre, il consiglio di amministrazione valuterà di sottoporre all’assembla chiamata ad approvare il bilancio nell’aprile 2018 la distribuzione di un dividendo straordinario.

