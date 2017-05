Saes Getters, i conti del primo trimestre 2017

di Mauro Introzzi

Saes Getters ha chiuso il primo trimestre 2017 con un fatturato complessivo pari a 62,1 milioni di euro, in crescita dell’29,6% rispetto a 47,9 milioni di euro del primo trimestre 2016.



Il margine operativo lordo consolidato è stato pari a 11,8 milioni di euro, il 20,1% in termini percentuali sul fatturato, in salita rispetto a 8,5 milioni di euro nel corrispondente trimestre del 2016 (18,7% del fatturato consolidato). L’utile operativo consolidato del primo trimestre dell’esercizio 2017 è stato pari a 9,5 milioni di euro, in crescita del 46,5% rispetto a un utile di 6,5 milioni di euro nel primo trimestre del precedente esercizio.

In termini percentuali, il margine operativo è stato pari a 16,3%, in crescita rispetto al 14,3% nel primo trimestre 2016.

L’utile netto consolidato è stato pari a 5,8 milioni di euro, quasi raddoppiato (+90,8%) rispetto a un utile netto consolidato pari a 3 milioni di euro nel corrispondente trimestre del precedente esercizio.

A fine marzo la posizione finanziaria netta consolidata di Saes Getters evidenziava un debito pari a 25,2 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto ai 33,8 milioni di euro della fine dell’esercizio 2016.

Sul futuro i vertici di Saes Getters hanno dichiarato che, a parità degli attuali livelli dei cambi, prevedono di mantenere i risultati positivi del primo quarter 2017 anche nei prossimi trimestri, in cui il gruppo sarà fortemente impegnato nell’integrazione e nello sviluppo delle nuove iniziative di business.

