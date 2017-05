Trevi Group, aumenta il rosso nel primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

15 mag 2017 ore 20:56

Trevi Group ha comunicato i risultati del primo trimestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 236,99 di euro, in flessione del 10,4% rispetto ai 264,64 milioni registrati nei primi tre mesi dello scorso anno. In forte calo anche il margine operativo lordo, che è sceso da 35,7 milioni a 11,8 milioni di euro. Il risultato finale è stato negativo per 18,58 milioni di euro, rispetto al rosso di 8,37 milioni contabilizzato nel primo trimestre del 2016.

A fine marzo l’indebitamento netto era pari a 543,8 milioni di euro, rispetto ai 440,7 milioni di inizio anno. Sempre a fine marzo il portafoglio ordini era pari a 732,5 milioni di euro, di cui il 73% da eseguirsi nel 2017

