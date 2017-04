Tiscali, i numeri del 2016

di Edoardo Fagnani

28 apr 2017 ore 19:21

Tiscali ha approvato i risultati del 2016, esercizio chiuso con un giro d’affari di 207,2 milioni di euro, in aumento del 2,5% rispetto ai 202,1 milioni realizzati nell’esercizio precedente. Nel solo secondo semestre il giro d’affari è cresciuto del 7%. In forte contrazione il margine operativo lordo, che è sceso da 39,1 milioni a 30 milioni di euro (-43,5%), in conseguenza a partite straordinarie non ricorrenti registrate nel primo semestre 2015, pari a 12,8 milioni di euro. Tiscali ha terminato lo scorso anno con una perdita netta di 45 milioni di euro, risultato che si confronta con il rosso di 18,5 milioni del 2015, in conseguenza principalmente ad ammortamenti legati alla rete Fixed Wireless.

A fine 2016 l’indebitamento netto era pari a 191 milioni di euro, in aumento rispetto ai 173,1 milioni di inizio anno.

In coernza con gli ogiettivi fissati nel piano industriale per il periodo 2017/2021, la società si impegnerà anche nei prossimi mesi su una rifocalizzazione sulle attività di Core Business per rafforzare il presidio del mercato italiano BroadBand fisso e mobile.

