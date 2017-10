Tesmec, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

27 ott 2017 ore 18:52

Tesmec ha terminato i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 132,13 milioni di euro, in aumento del 21,8% rispetto ai 108,48 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. In forte aumento anche il margine operativo lordo, che è salito da 10,7 milioni a 13,59 milioni di euro (+27%); di conseguenza, la marginalità si è confermata al 10%. La società ha terminato il periodo gennaio-settembre con una perdita netta di 1,84 milioni di euro, risultato che si confronta con il rosso di 1,43 milioni contabilizzato nei primi nove mesi del 2016, in seguito principalmente alle differenze cambio negative per 4,6 milioni di euro a causa della svalutazione del dollaro rispetto all’Euro.

A fine settembre l’indebitamento netto di Tesmec ammontava a 93,52 milioni di euro, in leggero calo rispetto ai 96,69 milioni di inizio anno. Sempre a fine settembre il portafoglio ordini ammontava a 177 milioni di euro.

I vertici di Tesmec prevedono di chiudere il 2017 con ricavi nell’ordine dei 180 milioni di euro, mentre la marginalità dovrebbe collocarsi intorno al 14%; inoltre, il management stima un calo dell’indebitamento netto.

