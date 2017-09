TerniEnergia chiude in rosso il primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

28 set 2017 ore 20:41

TerniEnergia ha terminato i primi sei mesi del 2017 con ricavi per 40,22 milioni di euro, in calo del 20,4% rispetto ai 50,54 milioni ottenuti nello stesso arco di tempo dello scorso esercizio. In peggioramento anche il margine operativo lordo, che è sceso da 9,5 milioni a 6,83 milioni di euro (-28,2%). Il risultato finale è stato negativo per 6,54 milioni di euro, rispetto all’utile di 1,11 milioni contabilizzato nel primo semestre 2016.

A fine giugno l’indebitamento netto era sceso a 87,46 milioni di euro, dai 93,86 milioni di inizio anno. Sempre a fine giugno la potenza installata era pari a 425,27 MWp, per 274 impianti fotovoltaici.

TerniEnergia ha ricordato che, a seguito dell’acquisizione di Softeco Sismat e Selesoft e dei programmi di sviluppo strategico individuati dal management, sarà completato il processo di trasformazione in smart energy company attiva lungo tutta la catena del valore dell’energia. Inoltre, TerniEnergia ha avviato un processo di deleveraging con l’obiettivo di perseguire un rafforzamento patrimoniale.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.