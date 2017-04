Tenaris, i numeri del primo trimestre 2017

I vertici dell'azienda hanno segnalato che i ricavi e la marginalità nel trimestre in corso saranno in linea con il trend registrato nei primi tre mesi dell'anno

di Edoardo Fagnani

27 apr 2017 ore 06:57

Tenaris ha terminato il primo trimestre del 2017 con ricavi per 1,15 miliardi di dollari, in contrazione del 4% rispetto agli 1,21 miliardi realizzati nei primi tre mesi dello scorso anno. Spicca il forte aumento dei ricavi in Nord America (+25%), in seguito alla ripresa dell'attività di perforazione negli Stati Uniti e in Canada. In forte diminuzione il giro d'affari in Sud America (-42%), in conseguenza alla minore domanda di tubi.

Al contrario, il risultato operativo è aumentato del 23%, passando da 29,31 milioni a 36,01 milioni di dollari.

In forte miglioramento l’utile netto, che è balzato da 18,16 milioni a 205,13 milioni di dollari, grazie a un beneficio fiscale di 92 milioni di dollari derivante dalla vendita di Republic Conduit.

A fine marzo la posizione finanziaria netta era positiva per 1,6 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto agli 1,4 miliardi di inizio anno, beneficiando dei 328 milioni di dollari incassati a gennaio con la vendita di Republic Conduit.

Nel trimestre appena concluso le attività operative di Tenaris hanno generato un flusso di cassa di 26 milioni di dollari, mentre gli investimenti totali sono stati pari a 139 milioni.

I vertici dell'azienda hanno segnalato che i ricavi e la marginalità nel trimestre in corso saranno in linea con il trend registrato nei primi tre mesi dell'anno, precisando che l'incremento delle vendite negli Stati Uniti sarà controbilanciato dagli effetti stagionali in Canada e dalla minore domanda in Medio Oriente.

Nella seconda metà del 2017 i ricavi dovrebbero crescere, trainati dall'aumento della domanda in Nord America e in Argentina, oltre alla richiesta di infrastrutture per alcuni progetti nell'area mediterranea. Inoltre, la marginalità dovrebbe aumentare, beneficiando di una migliore copertura dei costi fissi.