Tecnoinvestimenti, ricavi e utile in forte aumento nel primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

15 mag 2017 ore 18:04

Tecnoinvestimenti ha comunicato i risultati del primo trimestre 2017, periodo chiuso con ricavi per 40,92 milioni di euro, in aumento del 27,5% rispetto ai 32,1 milioni ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. Il management ha segnato che il fatturato è comprensivo dell’apporto del Gruppo Co.Mark, consolidato a partire dal 1° aprile 2016. In crescita anche il margine operativo lordo, che è salito da 6 milioni a 8,56 milioni di euro (+42,8%); di conseguenza, la marginalità è passata dal 18,7% al 20,9%. L’utile netto è aumentato del 68,2%, passando da 2,17 milioni a 3,66 milioni di euro.

A fine marzo l’indebitamento netto era sceso a 65,21 milioni di euro, rispetto ai 68,29 milioni di inizio anno. Nel primo trimestre le attività operative hanno generato un flusso di cassa di 10,21 milioni di euro.

