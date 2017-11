TAS, si riduce la perdita nei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

8 nov 2017 ore 14:59

TAS ha terminato i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 41,12 milioni di euro, in aumento del 17,3% rispetto ai 35,05 milioni realizzati nelllo stesso periodo dell’esercizio precedente. Al netto dei proventi non ricorrenti, l’incremento di periodo sarebbe stato pari al 21%. La società ha chiuso il periodo gennaio-settembre con una perdita netta di 1,89 milioni di euro, in calo rispetto al rosso di 3,3 milioni contabilizzato nei primi nove mesi del 2016. Nel solo terzo trimestre il risultato finale è stato negativo per 18mila euro.

A fine settembre la posizione finanziaria era negativa per 783mila euro, rispetto al valore positivo di 4,08 milioni di inizio anno, in seguito agli investimenti effettuati nei primi nove mesi dell’anno.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.