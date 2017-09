TamburiIP, utile in forte aumento nel primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 20:40

TamburiIP ha chiuso il primo semestre del 2017 con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 53,32 milioni euro, rispetto ai 14,69 milioni contabilizzati nella prima metà dello scorso esercizio. La società ha precisato che il risultato è stato influenzato per 29,2 milioni di euro dalla plusvalenza sulla cessione di azioni Amplifon e per 20,9 milioni di euro dalla plusvalenza di Clubtre sulla cessione di azioni Prysmian. Le dismissioni hanno riguardato circa un terzo delle partecipazioni detenute in tali società.

A fine giugno TamburiIP poteva contare su un patrimonio netto (escluse le quote di minoranza) di 525,55 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 420,29 milioni di inizio anno.

