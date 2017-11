TamburiIP, i conti dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

14 nov 2017 ore 17:53

TamburiIP ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con un utile netto (escluse le quote di terzi) di 55,93 milioni euro, rispetto ai 46,27 milioni contabilizzati nello stesso periodo dello scorso esercizio. La società ha precisato che il risultato è stato influenzato per 29,2 milioni di euro dalla plusvalenza sulla cessione di azioni Amplifon e per 20,9 milioni di euro dalla plusvalenza di Clubtre sulla cessione di azioni Prysmian. Le dismissioni hanno riguardato circa un terzo delle partecipazioni detenute in queste due società. A fine settembre Tamburi IP poteva contare su un patrimonio netto (escluse le quote di minoranza) di 600,88 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 420,29 milioni di inizio anno.

Il management di TamburiIP ha evidenziato che i risultati raggiunti nei primi nove mesi 2017 sono correlati a realizzi su investimenti significativi; di conseguenza quelli futuri dipenderanno dalle future opportunità e dalle dinamiche dei mercati.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.