STM, tutti i numeri del primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

27 apr 2017 ore 07:40

STM ha comunicato i risultati dei primi tre mesi del 2017, periodo chiuso con un aumento dei ricavi e un risultato finale positivo.

Per il trimestre in corso il management prevede un ulteriore incremento del giro d’affari e un miglioramento della marginalità.

CONTI STM PRIMO TRIMESTRE 2017 – RISULTATO FINALE POSITIVO

STM ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 1,82 miliardi di dollari, in aumento del 12,9% rispetto agli 1,61 miliardi realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente. I vertici hanno precisato che il giro d’affari è cresciuto in tutte le divisioni del gruppo.

La marginalità si è attestata al 37,6%, valore che si confronta con il 33,4% del primo trimestre del 2016 e il 37,5% del quarto trimestre dello scorso anno, beneficiando di un mix di vendite più favorevole. I vertici di STM stimavano una marginalità nell'ordine del 37%.

STM ha terminato il primo trimestre del 2017 con un utile netto di 108 milioni di dollari, rispetto al rosso di 41 milioni dei primi tre mesi dello scorso anno.

CONTI STM PRIMO TRIMESTRE 2017 - LA POSIZIONE FINANZIARIA RIMANE POSITIVA

A fine marzo 2017 la posizione finanziaria netta della società era positiva per 518 milioni di dollari, in leggero miglioramento rispetto ai 518 milioni di inizio anno. STM può contare su liquidità per 1,98 miliardi di dollari. Sempre a fine marzo il patrimonio netto ammontava a 4,77 miliardi di dollari.

Nel primo trimestre del 2017 le attività operative dell'azienda hanno generato un flusso di cassa di 289 milioni di dollari, mentre gli investimenti sono stati pari a 227 milioni.

CONTI STM PRIMO TRIMESTRE 2017 - LE STIME PER IL SECONDO TRIMESTRE 2017

Per il trimestre in corso i vertici di STM prevedono una crescita del fatturato su base sequenziale nell'ordine del 5%, pari a un incremento del 12,3% anno su anno. La marginalità dovrebbe collocarsi nell'intorno del 38,1%, determinando un forte incremento del risultato operativo e dell’utile netto nel corso del trimestre.

STM ha precisato che questa previsione si basa su un tasso di cambio presunto effettivo euro/dollaro di circa 1,08 per il secondo trimestre 2017 e include l'impatto dei contratti di hedging in essere.