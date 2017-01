STM, tutti i numeri del 2016

Per il trimestre in corso i vertici di STM prevedono un calo del fatturato su base sequenziale nell'ordine del 2,4%. La marginalità dovrebbe collocarsi nell'intorno del 37%

CONTI STM 2016 - I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE

STM ha terminato il quarto trimestre del 2016 con ricavi per 1,86 miliardi di dollari, in aumento dell’11,5% rispetto agli 1,67 miliardi realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi netti del quarto trimestre sono aumentati del 3,5% su base sequenziale, superando di 30 punti base il valore intermedio della guidance della società.

La marginalità si è attestata al 37,5%, valore che si confronta con il 33,5% del quarto trimestre del 2015 e il 35,8% del terzo trimestre dello scorso anno. In termini sequenziali, il margine lordo è aumentato di 170 punti base grazie alle maggiori efficienze di produzione, ai minori oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva e al mix di prodotto migliorato, in parte controbilanciati principalmente dalla normale pressione sui prezzi. I vertici di STM stimavano una marginalità nell'ordine del 37%.

STM ha terminato il quarto trimestre del 2016 con un utile netto di 112 milioni di dollari, rispetto ai 2 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente.

CONTI STM 2016 - I RISULTATI DELL'ESERCIZIO

Nell'intero 2016 STM ha realizzato ricavi netti per 6,97 miliardi di dollari, in crescita dell’1,1% rispetto ai 6,9 miliardi ottenuti nell'esercizio precedente. Escludendo i prodotti per la mobilità della generazione precedente i ricavi netti hanno riportato un incremento del 2,4% con una marcata crescita nei sensori di immagine specializzati e un progresso sostenuto nei microcontrollori e nei prodotti per l’auto.

In aumento la marginalità, che è passata dal 33,8% al 35,2%, grazie alle efficienze di produzione, agli effetti valutari favorevoli, al netto dei contratti di hedging, e a un mix di prodotto favorevole, fattori solo parzialmente controbilanciati dalla pressione sui prezzi.

L'utile netto è aumentato del 58% a 165 milioni di dollari, risultato che si confronta con i 104 milioni contabilizzati nell'intero 2015. Di conseguenza, l'utile per azione è stato di 0,19 dollari.

CONTI STM 2016 - LA POSIZIONE FINANZIARIA RIMANE POSITIVA

A fine 2016 la posizione finanziaria netta della società era positiva per 513 milioni di dollari, in miglioramento rispetto ai 494 milioni di inizio anno. STM può contare su liquidità per 1,96 miliardi di dollari. Sempre a fine 2016 il patrimonio netto ammontava a 4,6 miliardi di dollari.

Nel quarto trimestre del 2016 le attività operative dell'azienda hanno generato un flusso di cassa di 378 milioni di dollari, mentre gli investimenti sono stati pari a 243 milioni. Su base annua, nel 2016 la liquidità netta da attività operative è ammontata a 1,04 miliardi di dollari, rispetto agli 842 milioni di dollari nell'esercizio precedente. Sempre lo scorso anno le spese in conto capitale sono state pari a 607 milioni di dollari.

CONTI STM 2016 - LE STIME PER IL PRIMO TRIMESTRE 2017

Per il trimestre in corso i vertici di STM prevedono un calo del fatturato su base sequenziale nell'ordine del 2,4%, che - anno su anno - si tradurrebbe in una crescita dei ricavi netti intorno al 12,5% come punto intermedio.

La marginalità dovrebbe collocarsi nell'intorno del 37%.

Il management della società prevede di investire tra un miliardo a 1,1 miliardi di dollari nel 2017, con l’obiettivo di supportare il portafoglio di prodotti innovativi e alimentare un progresso significativo dei ricavi nel 2017 e oltre, in particolare nelle aree delle nuove tecnologie e prodotti specializzati.

STM ha precisato che questa previsione si basa su un tasso di cambio presunto effettivo euro/dollaro di circa 1,08 per il primo trimestre 2017 e include l'impatto dei contratti di hedging in essere.