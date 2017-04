Space3, i numeri del 2016

di Edoardo Fagnani

Space3 ha chiuso il 2016 con una perdita operativa pari a 17.927 euor, determinata da costi di funzionamento sostenuti per lo svolgimento dell’ordinaria attività della società dalla data di costituzione avvenuta in data 6 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. A fine 2016 la posizione finanziaria netta era positiva per 49.993 euro, mentre il patrimonio netto era pari a 29.073 euro.

Il management ha precisato che ha iniziato la propria operatività finalizzata alla ricerca di una società Target.

