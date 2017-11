Il Sole24Ore, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

10 nov 2017 ore 18:01

Nei primi nove mesi del 2017 Il Sole24Ore ha realizzato un giro d’affari di 168,3 milioni di euro, in flessione del 12,8% rispetto ai 193 milioni (dato rideterminato) ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. La variazione è dovuta in particolare alla diminuzione dei ricavi editoriali e al calo dei ricavi pubblicitari. Il margine operativo lordo, al netto degli oneri non ricorrenti, è passato da un valore negativo di 20,3 milioni di euro a un rosso di 11,5 milioni. La società ha terminato periodo gennaio-settembre del 2017 con una perdita netta di 51,2 milioni di euro, rispetto al rosso di 61,6 milioni contabilizzato negli stessi mesi dello scorso anno. Al netto degli oneri non ricorrenti il risultato netto sarebbe stato negativo per 20,4 milioni di euro.

A fine settembre l’indebitamento netto era aumentato a 65,9 milioni di euro, dai 50,7 milioni di inizio anno.

I vertici de Il Sole24Ore hanno ricordato che è in corso il processo dell’aumento di capitale pari a 50 milioni di euro: Confindustria ha già versato 30 milioni per l’esercizio dei diritti d’opzione, mentre i residui 20 milioni sono garantiti da un consorzio di collocamento.

Inoltre, il management ha segnalato che i risultati del terzo trimestre 2017 sono in linea con le previsioni del Nuovo Piano per l’esercizio 2017: a fronte di una perdurante debolezza dei ricavi prosegue la riduzione dei costi diretti e operativi.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.