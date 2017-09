Gruppo SOL, i numeri del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 12:07

Gruppo SOL ha chiuso il primo semestre del 2017 con un fatturato di 370,4 milioni di euro, in crescita del 6,3% rispetto ai 348,34 milioni realizzati nello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato è positivo sia all’estero, dove le vendite sono cresciute del 9,6%, che in Italia, dove si è registrato un aumento del 2,8%. In contrazione, invece, il margine operativo lordo, che è sceso da 81,9 milioni a 79,6 milioni di euro (-2,7%); di conseguenza, la marginalità è scesa dal 23,5% al 21,5%. SOL ha terminato lo scorso semestre con un utile netto di 16,93 milioni di euro, dai 19,39 milioni contabilizzati nel primo semestre 2016.

A fine giugno l’indebitamento finanziario netto è salito a 255,5 milioni di euro dai 231,4 milioni di inizio anno.

Per il 2017 il management di SOL prevede di confermare il trend di crescita delle vendite e di mantenere la redditività del gruppo su buoni livelli, proseguendo nei programmi di investimento volti a sostenere lo sviluppo, l’internazionalizzazione, la diversificazione e l’innovazione.

