Sintesi, aumenta la perdita nel primo semestre 2017

22 set 2017 ore 07:48

Sintesi ha chiuso il primo semestre del 2017 con una perdita netta di 1,23 milioni di euro, rispetto al rosso di 498mila euro contabilizzato nello stesso periodo dell’esercizio precedente. A fine giugno la posizione finanziaria netta era positiva per 69mila euro, in peggioramento rispetto al valore negativo di 594mila euro di inizio anno. Sempre a fine giugno il patrimonio netto era negativo per 2,63 milioni di euro, risultato che fa cadere l’azienda nella fattispecie prevista dal codice civile.

Inoltre, Sintesi ha precisato di aver ricevuto una comunicazione da parte del Fallimento Organizzazione Viaggi Columbus in liquidazione con cui i curatori riconoscono che nessuna pretesa del fallimento sussiste nei confronti della società.

