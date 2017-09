Servizi Italia, i numeri del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

11 set 2017 ore 17:54

Servizi Italia ha chiuso il primo semestre del 2017 con ricavi per 125,33 milioni di euro, in aumento dell’8,5% rispetto ai 115,48 milioni ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno, grazie anche alla crescita delle linee di lavanolo e di sterilizzazione dello strumentario chirurgico. In aumento anche il margine operativo lordo, che è salito da 32,7 milioni a 34,6 milioni di euro; tuttavia, la marginalità si è ridotta al 28,2%. La società ha terminato lo scorso semestre con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 7,02 milioni di euro, in aumento del 2,2% rispetto ai 7,18 milioni ottenuti nei primi sei mesi del 2016; l’utile per azione è stato di 0,335 euro.

A fine giugno l’indebitamento netto del gruppo ammontava a 77,39 milioni di euro, in contrazione rispetto ai 79,62 milioni di inizio anno. Nel primo semestre le attività operative di Servizi Italia hanno generato un flusso di cassa di 29,15 milioni di euro.

Nell’esercizio in corso Servizi Italia prevede risultati che terranno conto dell’impegno a consolidare gli investimenti effettuati nei Paesi in cui opera.

