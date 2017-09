Saes Getters, ricavi e utile in forte aumento nel primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

14 set 2017 ore 12:54

Saes Getters ha terminato il primo semestre del 2017 con ricavi in aumento del 30,6%. Il giro d’affari del gruppo è salito da 89,83 milioni a 117,28 milioni di euro. A parità sia di cambi, sia di area di consolidamento, la crescita organica è stata pari a +19,8%, principalmente trainata dal comparto della purificazione dei gas (Systems for Gas Purification & Handling Business), dal segmento del Nitinol per dispositivi medicali (Nitinol for Medical Devices Business) e dal business dei dispositivi elettronici. In forte aumento il margine operativo lordo che è passato da 16,11 milioni a 25,09 milioni di euro (+55,7%). Di conseguenza, la marginalità è salita dal 17,9% al 21,4%. La società ha terminato lo scorso semestre con un utile netto di 11,28 milioni di euro, in forte crescita dai 5,47 milioni dei primi sei mesi del 2016.

A fine giugno l’indebitamento netto del gruppo era sceso a 33,64 milioni di euro, rispetto ai 33,78 milioni di inizio anno. Nell’intero semestre le attività operative dell’azienda hanno generato un flusso di cassa di 17,43 milioni di euro.

I vertici di Saes Getters hanno confermato le previsioni per l’intero esercizio 2017, con un terzo trimestre leggermente inferiore a causa dello slittamento di alcune consegne e della stagionalità estiva, ma con un quarto trimestre in marcato recupero.

