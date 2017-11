Risanamento, i numeri dei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

6 nov 2017 ore 18:23

Risanamento ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 1,63 milioni di euro, in forte calo rispetto ai 4,07 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno. Il risultato finale è stato negativo per 15,95 milioni di euro, rispetto al rosso di 15,66 milioni dei primi nove mesi del 2016.

A fine settembre l’indebitamento era sceso a 626,18 milioni di euro, rispetto ai 648,24 milioni di inizio anno. Sempre a fine settembre il patrimonio immobiliare era iscritto a bilancio per 877,39 milioni di euro, dai 910,94 milioni di inizio anno.

Il management ha ricordato che i risultati economici consolidati dovranno essere valutati in un’ottica di medio/lungo periodo in quanto gli investimenti sostenuti sono destinati a dar luogo a ritorni non immediati in termini sia economici che finanziari e ciò a discapito dei primi esercizi ed in particolare del 2017. Inoltre, i vertici hanno evidenziato che il risultato finale dell’esercizio in corso, in assenza di eventi straordinari e al netto degli effetti delle eventuali cessioni, risulterà di segno negativo ma in miglioramento rispetto al dato evidenziato nel 2016.

