Risanamento, aumenta la perdita nel 2016

di Edoardo Fagnani

1 feb 2017 ore 19:07

Risanamento ha chiuso il 2016 con ricavi per 4,72 milioni di euro, in aumento rispetto ai 3,06 milioni ottenuti nell’esercizio precedente. Il risultato finale è stato negativo per 65,45 milioni di euro, rispetto al rosso di 48,36 milioni del 2015; il management ha precisato che sul risultato hanno influito in modo significativo partite di natura straordinaria e non ricorrente per un saldo netto oltre 18 milioni di euro e riconducibili principalmente ai costi per la conciliazione fiscale sottoscritta nel mese di dicembre (per circa 26 milioni di euro) e a svalutazioni (pari a circa 7 milioni di euro) conseguenti al procedimento di impairment del valore degli immobili. A fine 2016 l’indebitamento era salito a 648,24 milioni di euro, rispetto ai 618,78 milioni di inizio anno. Sempre a fine anno il patrimonio immobiliare era iscritto a bilancio per 910,94 milioni di euro, dai 924,75 milioni di inizio anno; il valore di mercato del portafoglio immobiliare ammontava a 971 milioni di euro.

I vertici hanno segalato che la perdita di esercizio ha comportato una riduzione del capitale sociale in misura superiore al terzo, integrando quindi la fattispecie prevista codice civile. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti, oltre che per l’approvazione del bilancio di esercizio 2016, anche per l’adozione dei provvedimenti previsti nel codice civile.

Il management ha segnalato che l’attività del gruppo sarà rivolta alla valorizzazione degli immobili “trading” presenti in portafoglio e si focalizzerà nello sviluppo della iniziativa immobiliare di Milano Santa Giulia. Inoltre, i vertici hanno evidenziato che il risultato finale del 2017, in assenza di eventi straordinari e al netto degli effetti delle eventuali cessioni, risulterà di segno negativo ma in miglioramento rispetto al dato evidenziato nello scorso esercizio.

