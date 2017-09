Ceramiche Ricchetti, aumenta il rosso nel primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

21 set 2017

Ceramiche Ricchetti ha terminato il primo semestre del 2017 con ricavi per 85,6 milioni di euro, in flessione del 3,2% rispetto agli 88,4 mililioni contabilizzati nella prima metà dell’esercizio precedente. Il margine operativo lordo è risultato negativo per 2 milioni di euro. La società ha chiuso lo scorso semestre con una perdita netta di 6,6 milioni di euro, in aumento rispetto al rosso di 6 milioni contabilizzato nella prima metà del 2016.

A fine giugno l’indebitamento netto era salito a 89,11 milioni di euro, rispetto agli 86,88 milioni di inizio anno.

