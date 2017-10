Recordati, i numeri dei primi nove mesi 2017. Acconto sul dividendo 2018

di Edoardo Fagnani

26 ott 2017 ore 11:57

Recordati ha comunicato i risultati dei primi nove mesi del 2017, periodo chiuso con ricavi netti per 963,83 milioni di euro, in aumento del’11,7% rispetto agli 862,37 milioni ottenuti negli stessi mesi dello scorso anno. La società farmaceutica ha precisato che i ricavi internazionali sono cresciuti dell’11,7%. Il risultato operativo è salito del 21,8%, passando da 252,41 milioni a 307,5 milioni di euro; di conseguenza la marginalità è salita al 31,9%. Recordati ha terminato il periodo gennaio-settembre con un utile netto di 219,78 milioni di euro (+20,6% rispetto ai primi nove mesi del 2016).

Nel solo terzo trimestre del 2017 i ricavi sono aumentati del 14% a 312,96 milioni di euro, mentre l’utile netto è cresciuto da 59,59 milioni a 72,81 milioni di euro (+22,2%).

A fine settembre l’indebitamento netto della società farmaceutica era salito a 321,7 milioni di euro, in aumento rispetto ai 198,8 milioni di inizio anno, in seguito al pagamento dei dividendi e all’acquisizione dei diritti di commercializzazione dei prodotti a base di metoprololo da AstraZeneca per un esborso complessivo di 339 milioni.

Il management di Recordati ha segnalato che la crescita delle attività è proseguita anche nel mese di ottobre.

Di conseguenza, i vertici hanno confermato le stime finanziarie per il 2017. Nell’esercizio in corso i vertici prevedono di realizzare ricavi compresi tra gli 1,29 e gli 1,3 miliardi di euro, un margine operativo lordo tra 450 e 460 milioni di euro, un utile operativo tra 400 e 410 milioni e un utile netto tra i 290 e i 295 milioni di euro.

I vertici di Recordati hanno proposto la distribuzione di un acconto sul dividendo 2018, relativo all’esercizio 2017, pari a 0,42 euro per azione; la cedola sarà staccata il 30 novembre.

