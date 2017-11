Prima Industrie, utile in forte aumento nei primi nove mesi 2017

di Edoardo Fagnani

3 nov 2017 ore 18:22

Prima Industrie ha terminato i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 300,31 milioni di euro, in aumento del 9,4% rispetto ai 274,54 milioni registrati nello stesso periodo dello scorso anno; la crescita complessiva dei risultati è attribuibile sia alla crescita della divisione PRIMA POWER, che al recupero della divisione PRIMA ELECTRO. In forte aumento anche il margine operativo lordo, passato da 24,02 milioni a 29,65 milioni di euro (+23,8%); di conseguenza, la marginalità è salita dall’8,8% al 9,9%. Prima Industrie ha chiuso il periodo gennaio-settembre con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di circa 12,06 milioni di euro, rispetto ai 5,58 milioni contabilizzati negli stessi mesi del 2016.

A fine settembre l’indebitamento netto del gruppo era salito a 103,12 milioni di euro, rispetto agli 84,22 milioni di inizio anno. Sempre a fine settembre il portafoglio ordini di Prima Industrie ammontava a 188,1 milioni di euro. Nel periodo gennaio-settembre le attività operative di Prima Industrie hanno assorbito risorse per 4,88 milioni di euro.

Il management di Prima Industrie prevede che i risultati del 2017 siano in linea con gli obiettivi di medio-lungo termine del Business Plan 2017-2019.

