Prelios, si riduce la perdita nel 2016

di Edoardo Fagnani

27 apr 2017 ore 18:38

Prelios ha chiuso il 2016 con ricavi per 76,8 milioni di euro, in aumento del 16% rispetto ai 66,4 milioni realizzati nell’esercizio precedente. L’incremento riflette la migliore performance sia dell’Alternative Asset Management sia dei Real Estate Services. In forte miglioramento il risultato operativo, che è passato da un rosso di 0,8 milioni a un utile di 4,4 milioni di euro. Prelios ha terminato lo scorso anno con una perdita netta di 29,8 milioni di euro, rispetto al rosso di 44,5 milioni del 2015, grazie alla gestione ordinaria e all’andamento della componente investimenti.

A fine 2016 l’indebitamento netto si era ridotto a 6,5 milioni di euro, rispetto di 184,9 milioni di inizio anno, in conseguenza a un effetto positivo per 134,1 milioni di euro riconducibile all’operazione di spin off degli investimenti e a un effetto positivo per 60 milioni di euro al collegato al completamento dell’aumento di capitale in opzione. Alla stessa data il patrimonio netto ammontava a 91 milioni di euro.

I vertici di Prelios prevedono di chiudere il 2017 con ricavi non inferiori a quelli ottenuti lo scorso anno e con una marginalità maggiore del 5%.

