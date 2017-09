Piteco, i numeri del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

28 set 2017 ore 18:07

Piteco, società quotata all’AIM Italia e attiva nella progettazione e implementazione di soluzioni gestionali in area Tesoreria e Pianificazione Finanziaria, ha comunicato i risultati del primo semestre del 2017, periodo chiuso con ricavi in crescita del 13% a 7,59 milioni di euro, mentre l’utile netto si è ridotto da 1,78 milioni a 1,01 milioni di euro, in seguito ad alcune voci di bilancio straordinarie.

A fine giugno la posizione finanziaria netta era positiva per 6,6 milioni di euro.

La società ha segnalato che nei primi otto mesi del 2017 il fatturato è aumentato del 17%.

