Pininfarina, si riduce il rosso nel primo trimestre 2017

di Edoardo Fagnani

12 mag 2017 ore 10:19

Pininfarina ha chiuso il primo trimestre del 2017 con ricavi per 18,55 milioni di euro, in aumento del 17,8% rispetto ai 15,76 milioni ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno, principalmente per il maggior contributo del settore dei servizi di stile e ingegneria e per il contributo dei proventi di licenza sul marchio verso Mahindra & Mahindra. L’azienda ha terminato lo scorso trimestre con una perdita netta di 355mila euro, rispetto al rosso di 3,61 milioni contabilizzato nei primi tre mesi del 2016.

A fine marzo l’indebitamento netto era salito a 18,61 milioni di euro, dai 17,67 milioni di inizio anno, per l’iscrizione degli oneri figurativi del trimestre e per una marginale riduzione della liquidità.

Il management di Pininfarina stima per il 2017 un valore della produzione in aumento rispetto al dato consuntivato nel 2016, mentre il risultato operativo dell’esercizio è previsto positivo.

