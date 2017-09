OVS, i numeri del primo semestre 2017/2018

di Edoardo Fagnani

20 set 2017 ore 17:59

OVS ha chiuso il primo semestre dell’esercizio 2017/2018 (l’azienda chiude il bilancio il 31 gennaio) con ricavi per 697,1 milioni di euro, in aumento dell’8,9% rispetto ai 640,1 milioni realizzati nella prim a metà dell’esercizio precedente, con un contributo positivo portato dallo sviluppo della rete (+4,1%) e dagli impatti iniziali derivanti dall’accordo commerciale con Charles Voegele (+4,8%), mentre il perimetro a parità con performance flat ha risentito di un mercato particolarmente sfavorevole nel mese di luglio. In miglioramento anche il margine operativo lordo, passato da 75,1 milioni a 82,1 milioni di euro (+9,4%). Di conseguenza la marginalità è cresciuta dall’11,7% all’11,8%. OVS ha terminato lo scorso semestre con un utile netto normalizzato di 38,4 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai 30,8 milioni contabilizzati nei primi sei mesi del 2016/2017; il risultato reported del periodo è stato negativo per 15,9 milioni in seguito ll’impatto non cash del mark-to-market derivante dalla copertura Eur/USD per gli acquisti di merce del 2018.

A fine luglio l’indebitamento netto del gruppo era salito a 363,3 milioni di euro. Nell’intero semestre le attività operative di OVS hanno assorbito cassa per 12,9 milioni di euro.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.