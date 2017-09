Orsero, ricavi e utile in aumento nel primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

26 set 2017 ore 18:09

Orsero, società quotata all’AIM Italia in seguito all’integrazione con Glenalta Food, ha comunicato i risultati del primo semestre del 2017, periodo chiuso con ricavi proforma per un ammontare di 473,44 milioni di euro, in aumento del 40,3% rispetto ai 337,63 milioni ottenuti negli stessi mesi dello scorso anno; a parità di perimetro, l’incremento sarebbe stato del 5,2%. L’utile netto (sempre proforma) è salito da 11,37 milioni a 20,03 milioni di euro.

A fine giugno l’indebitamento netto proforma era pari a 76,79 milioni di euro, dai 49,07 milioni di inizio anno.

