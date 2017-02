MPS, forte perdita nel 2016

A fine 2016 i crediti deteriorati lordi erano pari a circa a 45,8 miliardi di euro (34,5% dei crediti lordi).

di Edoardo Fagnani

9 feb 2017 ore 20:19

Il Monte dei Paschi di Siena ha comunicato i risultati preliminari del 2016, esercizio chiuso con una perdita netta di 3,38 miliardi di euro, rispetto all’utile di 388,1 milioni contabilizzato nell’esercizio precedente. L’istituto ha precisato che il risultato del periodo include circa 2,59 miliardi di euro di rettifiche di valore su crediti per l’aggiornamento delle metodologie e parametri delle policy di valutazione del credito deteriorato e componenti non operative per ulteriori 411 milioni di euro.

Nel 2016 il margine di interesse è sceso del 10,5% a circa 2,02 miliardi di euro, per effetto soprattutto della dinamica negativa degli attivi fruttiferi e dei relativi rendimenti, solo parzialmente compensato dal rimborso dei Nuovi Strumenti Finanziari e dalla riduzione del costo del funding.

A fine 2016 il Common Equity Tier1 Ratio su base transitional si era ridotto all’8,0%, rispetto al 12% di inizio anno, per effetto della perdita di periodo parzialmente compensato dalla riduzione delle attività ponderate per il rischio. Il parametro è anche inferiore al 10,75% della soglia SERP fissata a fine 2016.

Alla stessa data il patrimonio netto sceso a 6,29 miliardi di euro, in seguito alla perdita di periodo.

Sempre a fine 2016 gli impieghi alla clientela ammontavano a 106,69 miliardi di euro, in flessione del 4,2% rispetto a valore di inizio anno (111,37 miliardi), con riduzione di tutti gli aggregati ad eccezione dei pronti contro termine.

Alla stessa data i crediti deteriorati lordi erano pari a circa a 45,8 miliardi di euro (34,5% dei crediti lordi), in flessione di 1,1 miliardi rispetto a dicembre 2015 soprattutto per il write-off parziale degli interessi moratori su posizioni in sofferenza e per la riduzione degli ingressi da bonis rispetto all’anno precedente. L’esposizione netta in termini di crediti deteriorati era pari a circa 20,3 miliardi di euro (pari al 19% del totale dei crediti netti). Alla stessa data la percentuale di copertura dei crediti deteriorati si è attestata al 55,6%, in aumento dal 48,5% di inizio anno, per effetto soprattutto delle rettifiche riferibili alle modifiche intervenute nelle policy del credito contabilizzate nel secondo semestre.

In contrazione, invece, il Texas ratio, che si è ridotto dal 146,8% al 145,6%.

Il management ha segnalato che la perdita della capogruppo, pari a 4,13 miliardi di euro, ricade nella fattispecie prevista dal codice civile. Il vertici hanno ricordato che i risultati definitivi saranno comunicati il 2 marzo.