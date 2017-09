Mondo TV France, i risultati del primo semestre 2017

di Edoardo Fagnani

29 set 2017 ore 11:30

Mondo TV France, società quotata all’AIM Italia, ha comunicato i risultati del primo semestre del 2017, periodo chiuso con ricavi per 45mila euro, in decisa flessione rispetto ai 208mila euro ottenuti nella prima metà dell’esercizio precedente. La diminuzione è dovuta al fatto che le due serie attualmente in produzione, Rocky e Disco Dragoon, andranno in consegna degli episodi, e quindi genereranno i relativi ricavi, a partire dal 2018. La società ha terminato lo scorso semestre con una perdita netta di circa 370mila euro, rispetto al rosso di 137mila euro dei primi sei mesi del 2016.

A fine giugno la posizione finanziaria netta era positiva per 84mila euro, rispetto ai 209mila euro di inizio anno.

Il management di Mondo TV France ha confermato il business plan che prevede un margine operativo lordo di 2,9 milioni nel 2018 e di 5,5 milioni nel 2019 per effetto delle consegne nel prossimo biennio delle nuove serie animate attualmente in lavorazione.

