MolMed, si riduce la perdita nei primi nove mesi del 2017

di Edoardo Fagnani

6 nov 2017 ore 18:01

MolMed ha chiuso i primi nove mesi del 2017 con ricavi per 15,64 milioni di euro, in aumento del 12,5% rispetto ai 13,9 milioni realizzati nello stesso periodo dello scorso anno; il management ha segnalato che l’andamento del fatturato riflette i risultati ottenuti dal proditto Zalmoxis, derivanti da milestone e up-front relativi ai contratti siglati con TTY Biopharm e con Dompé farmaceutici. Il risultato operativo è stato negativo per 7,91 milioni di euro, rispetto al rosso di 14,11 milioni dei primi nove mesi del 2016. La perdita netta è scesa da 14,27 milioni a 8,1 milioni di euro.

A fine settembre la posizione finanziaria netta era positiva per 17,2 milioni di euro, in peggioramento rispetto ai 19,7 milioni di inizio anno.

Nel corso del 2017 MolMed prevede evede la continuazione dello sviluppo clinico e industriale dei principali prodotti proprietari in sperimentazione, il proseguimento delle attività finalizzate all’accesso al mercato di Zalmoxis, nonché delle attività volte ad accrescere le collaborazioni aventi a oggetto sviluppo e produzione dei prodotti cell & gene therapy svolti per conto terzi. Per quanto concerne le attività di sviluppo e produzione conto terzi, proseguirà la ricerca finalizzata all’individuazione di nuovi partner industriali ed alla stipula di nuovi contratti di servizio.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.